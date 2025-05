Colloqui di Pace a Istanbul | Diplomazia in Movimento tra Russia e Ucraina Trump valuta la presenza

Istanbul, 13 maggio 2025 – Nuovi segnali di apertura diplomatica tra Russia e Ucraina emergono con i colloqui di pace in corso. La telefonata tra i ministri degli Esteri turco e russo precede i primi incontri diretti dal 2022, mentre Zelensky conferma la sua partecipazione e Trump valuta di essere presente. Il Cremlino, però, respinge l’ultimatum sul cessate il fuoco.

Istanbul, 13 maggio 2025 – Nuovi segnali di apertura diplomatica emergono nel conflitto tra Russia e Ucraina: il Ministro degli Esteri turco Hakan Fidan ha avuto oggi una conversazione telefonica con il suo omologo russo Serghei Lavrov, secondo quanto riferito dall'agenzia Anadolu. Al centro del Colloquio, gli ultimi sforzi per raggiungere una soluzione pacifica al conflitto in corso, alla vigilia di un evento di rilievo: i primi Colloqui diretti tra delegazioni russe e ucraine in oltre tre anni, in programma giovedì 15 maggio a Istanbul.La telefonata arriva in un clima diplomatico sempre più dinamico.

Tregua Ucraina, colloqui a Istanbul. Zelensky: “Sono pronto a esserci in Turchia. Strano il silenzio di Mosca su un incontro diretto” - Zelensky ha ripetuto ancora una volta che ci sarà. Giovedì 15 maggio a Istanbul sarà presente ai colloqui per la pace tra Ucraina e Russia ... 🔗dire.it

Trump: “Andrò anche io a Istanbul”. Ma arriva l’ennesima retromarcia di Putin: “Decidiamo noi”. E Zelensky… - Giovedì in Turchia potrebbe esserci anche il presidente americano. Lo ha detto lo stesso Donald Trump parlando con i giornalisti alla Casa Bianca ... 🔗msn.com

Zelensky: "Pronto a incontrare Putin a Istanbul per colloqui di pace" - Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato di essere pronto a un incontro con Vladimir Putin a Istanbul per discutere un cessate il fuoco. La Turchia si conferma protagonista nei negoziati tra Russi ... 🔗msn.com

Trump annuncia colloqui con la Russia per porre fine alla guerra in Ucraina: Stiamo già parlando

Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che gli USA stanno "già parlando" con la Russia per porre fine al conflitto in Ucraina, che dura da quasi tre anni.