Collezionare a Firenze mostra mensile di collezionismo piccolo antiquariato e modernariato

Sabato 17 maggio 2025, il parcheggio del Teatro Cartiere Carrara di Firenze si trasforma in un vivace mercato all'aperto dedicato al collezionismo. "Collezionare a Firenze" offre una straordinaria esposizione di piccolo antiquariato e modernariato, perfetta per chi cerca pezzi rari e curiosi. Un'occasione imperdibile per appassionati e collezionisti!

