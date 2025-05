Cogliate spaccio di droghe sintetiche 24enne in carcere 17enne nei guai

Un 24enne di Cogliate è stato arrestato nell'ambito di un'importante indagine sullo spaccio di droghe sintetiche in Brianza, e ora si trova in carcere. Durante l'interrogatorio di garanzia presso il penitenziario di Monza, ha scelto di non rispondere. Insieme a lui, un altro giovane è coinvolto nella vicenda, complice di reati significativi.

Un 24enne residente a Cogliate è finito nuovamente in carcere nell’ambito di una maxi-inchiesta sullo spaccio di droga in Brianza e all’inizio della settimana si è avvalso della facoltà di non rispondere durante l’interrogatorio di garanzia svoltosi nel carcere di Monza. Con lui anche un coetaneo monzese, entrambi destinatari dell’ordinanza di custodia cautelare firmata dalla . 🔗Leggi su Ilnotiziario.net

