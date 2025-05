Cogliate spaccio di droghe sintetiche 24enne in carcere 17enne nei guai

A Cogliate, un 24enne è stato arrestato nell'ambito di un'ampia indagine sullo spaccio di droghe sintetiche in Brianza. Il giovane, già noto alle forze dell'ordine, ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere durante l'interrogatorio di garanzia. Insieme a lui, anche un 17enne si trova nei guai per la stessa vicenda.

Un 24enne residente a Cogliate è finito nuovamente in carcere nell’ambito di una maxi-inchiesta sullo spaccio di droga in Brianza e all’inizio della settimana si è avvalso della facoltà di non rispondere durante l’interrogatorio di garanzia svoltosi nel carcere di Monza. Con lui anche un coetaneo monzese, entrambi destinatari dell’ordinanza di custodia cautelare firmata dalla . 🔗Leggi su Ilnotiziario.net

