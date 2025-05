Coez annuncia il nuovo album 1998 da oggi in pre-order

Coez annuncia il suo attesissimo ritorno con il nuovo album "1998", disponibile da oggi in pre-order! L’album, in uscita venerdì 13 giugno, segna il ritorno del cantautore alle sonorità pop, promettendo nuove emozioni e melodie memorabili. Preparati a un viaggio musicale che celebra la sua evoluzione artistica!

1998 è il titolo dell'album di Coez che segna ufficialmente il ritorno del cantautore alle sonorità pop, da oggi in pre-orderEsce venerdì 13 giugno 1998, l'album di Coez che segna ufficialmente il ritorno del cantautore alle sonorità pop. Il nuovo progetto discografico, contenente gli ultimi due singoli Mal di te e Ti manca l'aria, sarà presentato in anteprima esclusiva durante tre concerti già sold out – prodotti e organizzati da Vivo Concerti – che si terranno a Londra, nel cuore di Camden: l'1 giugno al Dingwalls, il 2 giugno al Jazz Cafè e il 3 giugno al The Dublin Castle.Il disco è disponibile da oggi in pre-order nei formati CD e CD autografato e in tre edizioni in vinile: nero standard, giallo autografato e una versione deluxe con cover alternativa autografata e numerata. Coez ritorna alle origini per dare inizio a un nuovo viaggio introspettivo attraverso lo stile che lo ha reso un punto di riferimento nel cantautorato italiano contemporaneo: una fusione di intimità e malinconia, con influenze pop e urban.