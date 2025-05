Cocquio incidente tra bici e auto | morto ciclista di 77 anni

Un grave incidente stradale ha segnato Cocquio Trevisago, in provincia di Varese, dove un ciclista di 77 anni ha perso la vita dopo uno scontro con un’auto sulla provinciale 1. Le forze dell'ordine sono ora impegnate nella ricostruzione della dinamica dell'incidente per fare luce sulle circostanze che hanno portato a questa tragedia.

Cocquio Trevisago (Varese) – Gravissimo incidente stradale a Cocquio Trevisago, in provincia di Varese, lungo la provinciale 1. Un uomo di 77 anni a bordo della sua bicicletta è morto in uno scontro con un’auto.Il terribile impatto, che le forze dell’ordine dovranno ora ricostruire nell’esatta dinamica, è avvenuto poco prima delle 17.30 di oggi, martedì 13 maggio. I soccorritori intervenuti non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’anziano, a causa delle gravissime ferite riportate. Oltre ad automedica e ambulanza, sul luogo dell’impatto sono intervenuti anche i carabinieri. L’incidente, avvenuto in orario di punta, ha avuto forti ripercussioni sul traffico lungo la provinciale 1, in particolare nel tratto fra Gavirate e Cocquio Trevisago. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cocquio, incidente tra bici e auto: morto ciclista di 77 anni

