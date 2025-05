Cocaina all' happy hour | pusher in valle agiva nella zona degli aperitivi

Nel cuore della Val di Fiemme, l'happy hour si trasforma in un insidioso proscenio per il traffico di cocaina. I carabinieri di Cavalese, dopo un'attenta sorveglianza sui locali, hanno smantellato un canale di approvvigionamento per i giovani della zona. Al centro dell'operazione, un pusher attivo nella vivace zona degli aperitivi, pronto a soddisfare la domanda di droga.

Happy hour e. cocaina: si potrebbe riassumere così l’operazione dei carabinieri di Cavalese che, dopo aver monitorato alcuni locali della Val di Fiemme, hanno neutralizzato il canale di approvvigionamento per i valligiani alla ricerca del necessario per una “botta”. Al centro dell’operazione. 🔗Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Cocaina all'happy hour: pusher in valle agiva nella zona degli aperitivi

Su questo argomento da altre fonti

Vendeva cocaina a Marina di Pisa, pusher arrestato

gonews.it scrive: Il giovane pusher, alla vista dei militari ... 15 involucri termosaldati contenenti un totale di 18 grammi di cocaina, ulteriori 20 grammi della stessa sostanza contenuti in una confezione ...

Aveva cocaina e denaro, arrestato pusher a Chiaravalle

Lo riporta ansa.it: Aveva nella sua abitazione di Chiaravalle cocaina, denaro e materiale per confezionare in dosi lo stupefacente. Lo hanno scoperto ieri i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della ...

Battipaglia, nascondeva soldi e cocaina: arrestato pusher

Secondo msn.com: Pusher con la cocaina arrestato dai carabinieri a Battipaglia. Mario Palumbo, battipagliese, era in possesso di 21 grammi di cocaina e 210 euro ed è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Cocaina lanciata dall' aereo : Un arresto a Oristano

Secondo le indagini avrebbe usato la tecnica dei narcos sudamericani: lanciare droga da un aereo, portare un carico di cocaina in Sardegna, ma si è sbagliato, la polizia lo ha rintracciato.