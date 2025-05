Cocaina a casa con i rider token usati come parola d’ordine | undici arresti a Roma

Undici persone sono state arrestate a Roma in un'operazione dei carabinieri che ha smantellato un'organizzazione criminale attiva nella vendita di cocaina e hashish. I membri del gruppo utilizzavano i rider e i token come parola d'ordine per le loro attività illecite, operando in diverse piazze della capitale e a Guidonia.

L'organizzazione criminale smantellata questa mattina dai carabinieri gestiva la vendita di Cocaina e hashish in diverse piazze di Roma e a Guidonia: undici le persone arrestate. 🔗Leggi su Fanpage.it

