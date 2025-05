Cnr | presidente scaduta ente bloccato Il governo non nomina il successore | Problemi di bilancio

La situazione al CNR è critica: il presidente Maria Chiara Carrozza, in proroga, guida un ente bloccato da mancanza di nomine e problemi di bilancio. Con tre membri del CdA impossibilitati a firmare atti, i ricercatori avvertono che i progetti per il 2025 sono fermi. Intanto, il Ministero dell'Università e della Ricerca segnala gravi criticità patrimoniali.

