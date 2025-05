CNA Milano per la transizione energetica | formati 80 nuovi impiantisti lombardi

CNA Milano ha avviato un'importante iniziativa formativa dedicata alla transizione energetica, coinvolgendo 80 impiantisti lombardi. Attraverso un focus su pompe di calore e innovazione negli edifici, il percorso mira a fornire competenze essenziali e tecnologie avanzate, affrontando opportunità e criticità del settore, per formare professionisti pronti a rispondere alle sfide attuali.

Pompe di calore e innovazione negli edifici: tra opportunità, criticità e formazioneLa transizioneenergetica richiede competenze reali, tecnologie evolute e operatori qualificati: per questo CNA Milano ha promosso un percorso formativo che ha coinvolto 80 impiantistilombardi, fornendo strumenti aggiornati per progettare, installare e gestire impianti a pompa di calore, una delle soluzioni più promettenti per ridurre le emissioni degli edifici. I risultati di questa esperienza saranno al centro dell’incontro “transizioneenergetica e pompe di calore: l’esperienza di CNA Milano”, in programma mercoledì 21 maggio alle ore 10:00 presso il Point – Polo Innovazione Tecnologica di Dalmine (BG).Un progetto formativo concreto e partecipatoL’iniziativa, parte del progetto “CNA 2024: energy transition in buildings”, ha previsto un ciclo di quattro webinar tecnici, disponibili anche online, che hanno raccolto oltre 700 partecipazioni totali. 🔗Leggi su Newsagent.it © Newsagent.it - CNA Milano per la transizione energetica: formati 80 nuovi impiantisti lombardi

