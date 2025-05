Club Itaca Milano vent’anni di impegno per l' inclusione di persone con disturbi psichici; Baglioni | Ognuno può riscoprirsi capace e accolto

Da vent'anni, Club Itaca Milano è un faro di inclusione per persone con disturbi psichici. Con 250 soci, di cui 60 attivi ogni mese, offre un ambiente accogliente dove riscoprire le proprie capacità. Qui, ogni giorno, si intraprendono percorsi significativi per il benessere, l'autonomia e la socialità, contribuendo a una comunità più solidale e consapevole.

Oggi il Club conta 250 soci iscritti, con una media di 60 attivi ogni mese e 16 presenti ogni giorno; è un luogo dove persone con disturbipsichici possono intraprendere percorsi significativi di recupero del benessere, dell’autonomia e della vita sociale ClubItacaMilano, vent’anni di impeg 🔗Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Club Itaca Milano, vent’anni di impegno per l'inclusione di persone con disturbi psichici; Baglioni: "Ognuno può riscoprirsi capace e accolto"

Ne parlano su altre fonti

Itaca, il gala per la salute mentale. Marco Tronchetti Provera e Eva Riccobono tra gli ospiti - Al Pirelli Hangar Bicocca la cena tradizionale di gala per supportare le persone che convivono con il disagio psichico e le loro famiglie. Alla serata erano presenti molti esponenti di spicco del mond ... 🔗corriere.it

Solidarietà: Milano, ieri la settima edizione della charity dinner “Il Bel Viaggio” a favore di Progetto Itaca - Si è svolta ieri a Milano, al Pirelli HangarBicocca, la settima edizione della charity dinner “Il Bel Viaggio” a favore di Progetto Itaca Milano, associazione che da 25 anni sostiene le persone affett ... 🔗agensir.it

IGM rinnova il suo impegno accanto al Progetto Itaca con la settima edizione della charity dinner “Il Bel Viaggio” - I fondi raccolti dall’asta benefica, grazie ai lotti messi in palio dalle aziende di Istituto Grandi Marchi, garantiranno il funzionamento del Club Itaca Milano, quest’anno giunto ai 20 anni di attivi ... 🔗informazione.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

THE MUSIC LOCKER: il Night Club underground apre a breve a Los Santos Est

GRANDE INAUGURAZIONEForse avrai notato i lavori in corso al Diamond: se apri bene le orecchie, riuscirai a sentire un battito incessante, come il grido soffocato di una batteria che tiene il tempo.