club alpino italiano il nuovo presidente regionale viene da rocca ed è francesco casanova

Cambiamento ai vertici del Gruppo Regionale Emilia-Romagna del Club Alpino Italiano: il romagnolo Francesco Casanova, originario di Rocca San Casciano, è il nuovo presidente, succedendo a Massimo Bizzarri, il cui mandato non è stato rinnovato. Con entusiasmo, Casanova si prepara a guidare il club verso nuove sfide e opportunità nel mondo della montagna.

