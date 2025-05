clima cresce la desertificazione oceanica a causa del cambiamento climatico

Negli ultimi due decenni, la desertificazione oceanica ha visto un preoccupante aumento, con le aree marine povere di nutrienti e biodiversità che sono quasi raddoppiate. Passando dal 2,4% al 4,5% della superficie totale degli oceani, questo fenomeno è direttamente connesso al cambiamento climatico, comportando gravi conseguenze per gli ecosistemi marini e la salute del pianeta.

Negli ultimi vent’anni, le aree oceaniche già povere di nutrienti e con una bassa biodiversità si sono quasi raddoppiate, passando dal 2,4% al 4,5% della superficie totale degli oceani. Questo incremento è legato al fenomeno della desertificazione marina, che comporta un progressivo impoverimento delle acque e può avere conseguenze importanti sia sull’equilibrio degli ecosistemi marini sia sul Clima globale.A evidenziarlo è uno studio internazionale condotto dal Laboratorio Enea Modelli e Servizi Climatici, in collaborazione con l’Istituto di Scienze Marine (Ismar-Cnr) e con lo State Key Laboratory of Satellite Ocean Environment Dynamics (Soed) in Cina.Lo studio di EneaLa ricerca, pubblicata sulla rivista Geophysical Research Letters, si concentra in particolare sulle trasformazioni che interessano il fitoplancton, un insieme di microrganismi fondamentali per la catena alimentare marina e per l’assorbimento della CO2 atmosferica, grazie alla fotosintesi. 🔗Leggi su Quifinanza.it