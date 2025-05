Clienti si prendono a calci e pugni e si lanciano oggetti chiuso dal questore un bar in zona Stazione Centrale

...deciso di chiudere il bar, intervendo per garantire la sicurezza pubblica. L'episodio, avvenuto a marzo, ha coinvolto una serie di clienti che, per futili motivi, hanno gestito la lite trasformandola in una violenta rissa. Il provvedimento del questore evidenzia la crescente necessità di mantenere l'ordine in zone ad alta frequentazione come quella della stazione centrale.

Una lite, per futili motivi, si era trasformata in una rissa all'esterno del locale, con lanci di oggetti e un parapiglia sedato dai poliziotti. Era successo a marzo. Ora il questore di Milano, Bruno Megale, ha applicato l'articolo 100 del Testo unico di leggi di pubblica sicurezza (Tulps) e ha. 🔗Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Clienti si prendono a calci e pugni e si lanciano oggetti, chiuso dal questore un bar in zona Stazione Centrale

