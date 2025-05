Claudio Ranieri sbrocca in diretta con Marelli | se ne va

Claudio Ranieri sbrocca in diretta dopo la sconfitta della Roma per 2-1 contro l'Atalanta, che regala alla Dea la qualificazione in Champions League e interrompe la straordinaria serie di imbattibilità dei giallorossi. La reazione infuriata del tecnico, artefice di un autentico miracolo, segna un momento cruciale della stagione.

La sconfitta per 2-1 sul campo dell'Atalanta regala alla Dea la qualificazione aritmetica alla prossima Champions League, spezza la striscia di imbattibilità della Roma arrivata a 19 partite e soprattutto fa infuriare ClaudioRanieri.Il tecnico dei giallorossi, artefice di un autentico miracolo da quando è tornato sulla panchina della "sua" Roma, vede ora l'obiettivo del quarto posto più complicato, con la Juventus e la Lazio davanti a 64 punti, a +1 a due partite dalla fine. L'allenatore è furioso soprattutto con la direzione di gara. "Dopo questa sera non so se la Champions sarà fattibile, ma noi lotteremo fino in fondo", premette ai microfoni di Dazn in un infuocatissimo "post". "Sappiamo che l'Atalanta è padrona dell'intensità". E qui finisce l'analisi tecnica. Perché il resto è uno sfogo durissimo, insolito per chi come l'ex allenatore del Leicester ha fatto dell'aplomb british un marchio di fabbrica. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Claudio Ranieri sbrocca in diretta con Marelli: se ne va

