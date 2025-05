Claudio Bravo ha un incidente e affronta l’uomo che lo ha tamponato | “Str… sei ubriaco scendi”

Claudio Bravo, ex portiere di Barcellona e Manchester City, è stato coinvolto in un incidente stradale in Cile. Dopo essere stato tamponato a bordo della sua Jeep, ha affrontato l'automobilista, accusandolo di ubriachezza. La situazione si è intensificata quando Bravo ha cercato di farlo scendere dalla sua vettura. Scopri di più su questo episodio sorprendente.

L'ex portiere di Barcellona e Manchester City è stato tamponato da una vettura mentre era a bordo della sua Jeep in Cile. Bravo ha rimproverato l'automobilista e dopo averlo visto alticcio lo ha rimproverato e ha cercato di farlo scendere dalla sua auto. 🔗Leggi su Fanpage.it

