Claudia Dionigi incinta i ‘problemi’ della seconda gravidanza | Tanta paura

Claudia Dionigi, recentemente in attesa del suo secondo figlio, condivide le emozioni contrastanti legate alla gravidanza. Mentre la gioia per l'arrivo di un maschietto, dopo la primogenita Mariavittoria, l'accompagna, affiora anche la paura per i “problemi” tipici della seconda gravidanza. Scopriamo le sue riflessioni e sfide in questo percorso.

(Adnkronos) – ClaudiaDionigi ha annunciato da poco di essere in attesa del suo secondo figlio. Dopo la nascita della primogenita Mariavittoria, avuta con Lorenzo Riccardi, la coppia di Uomini e Donne accoglierà presto un maschietto. Nonostante l'immensa gioia, Dionigi non ha nascosto le difficoltà affrontate nei primi mesi di gravidanza. "Un'altra vita che sta .L'articolo ClaudiaDionigiincinta, i ‘problemi’dellasecondagravidanza: “Tantapaura” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” 🔗Leggi su .com

Potrebbe interessarti su Zazoom

CLAUDIA DIONIGI E LORENZO RICCARDI : DOPO L'ESTATE FAREMO UN FIGLIO...

CLAUDIA DIONIGI E LORENZO RICCARDI OSPITI A RADIO RADIO NELLA TRASMISSIONE " NON SUCCEDERA' PIU' " DI GIADA DI MICELI PARLANO DEL LORO RAPPORTO , DELLA CONVIVENZA E DEL PROGETTO FAMIGLIA E FIGLI .