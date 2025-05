Claudia Dionigi incinta del secondo figlio tra gioie e difficoltà durante la villocentesi

Claudia Dionigi è di nuovo in attesa! L’ex corteggiatrice, già mamma della piccola Mariavittoria, ha annunciato con gioia l’arrivo del suo secondo figlio. Tuttavia, il percorso verso la felicità non è privo di sfide, come ha rivelato l'esperienza della villocentesi, una fase delicata ma fondamentale per la salute del bambino.

ClaudiaDionigi ha recentemente condiviso una notizia che ha acceso un sorriso nel cuore di molti: l'ex corteggiatrice è incinta del suo secondofiglio. Dopo il successo della nascita della primogenita Mariavittoria, figlia avuto insieme a Lorenzo Riccardi, la coppia si prepara ad accogliere un maschietto che porti una ventata di gioia e nuovi momenti.

Claudia Dionigi incinta del secondo figlio: Ho avuto tanta paura, ma ora inizio a godermi la gravidanza

Claudia Dionigi, ex protagonista di Uomini e Donne, ha annunciato sui social di essere di nuovo incinta.