Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi genitori bis gravidanza delicata | Giorni pieni di paura

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi apprezzano un momento di gioia con l'annuncio della loro seconda gravidanza. Tuttavia, dietro l'emozione, si nascondono giorni pieni di paura, poiché Claudia ha rivelato di aver affrontato alcune difficoltà durante questa attesa. Una storia che unisce il lieto evento alle sfide che la vita riserva.

ClaudiaDionigi e LorenzoRiccardi in attesa del secondo figlio, lei svela di aver avuto dei problemi con la gravidanzaNei Giorni scorsi ClaudiaDionigi e LorenzoRiccardi hanno annunciato una bellissima novità sui loro profili Instagram, tra pochi mesi diventeranno genitori per la seconda volta.Entrambi sono al settimo cielo, però nelle scorse ore si sono lasciati sfuggire alcune rivelazioni sulla gravidanza dicendo che è stata molto delicata all'inizio e hanno avuto molta paura di perdere il bambino. Queste le sue parole: "Inutile dire che siamo felicissimi, ma non è stato tutto rose e fiori. Ho dovuto fare alcuni accertamenti, tra cui la villocentesi che chi ci è passato sa cosa significa, sa benissimo che non è una passeggiata sia fisicamente che emotivamente".