claude chi è il cantante dei paesi bassi all eurovision 2025

Classe 2003, nato in Repubblica del Congo e cresciuto nei PaesiBassi, Claude, pseudonimo di Claude Kiambe, è uno di quei talenti che ti restano in testa dopo il primo ascolto. Trasferitosi ad Alkmaar con la famiglia quando aveva solo 9 anni, il cantante mettere poi radici a Enkhuizen.Oggi, a 21 anni, è uno degli artisti pop più promettenti della scena olandese. Il primo colpo di scena della sua carriera arriva nel 2019 a The Voice Kids, dove incanta tutti con Papaoutai di Stromae.L'Eurovision 2025 è alle porte e tra gli artisti più attesi di quest'edizione c'è Claude, il talento che rappresenterà i PaesiBassi con il brano C'est la vie. Il pezzo, cantato in francese e inglese, mescola elettronica leggera, melodia orecchiabile e un testo che sa toccare nel profondo. Il titolo è un inno a prendere la vita con filosofia, anche quando non tutto va come dovrebbe.