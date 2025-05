Classifica Giro d’Italia 2025 quarta tappa | Roglic guadagna con gli abbuoni Tiberi e Pellizzari in top-10

Il Giro d'Italia 2025 continua il suo emozionante cammino, con la quarta tappa che ha preso il via da Alberobello e si è conclusa a Lecce. In una frazione pensata per i velocisti, Primož Roglic ha guadagnato importanti abbuoni, mentre Tiberi e Pellizzari si sono piazzati nella top 10, intensificando la battaglia per la maglia rosa.

Il Girod’Italia2025 ha iniziato la sua avventura nel Bel Paese dopo le prime tre giornate di gara in Albania, offrendo l’avvincente quartatappa in Puglia. Il percorso da Alberobello a Lecce era rivolto ai velocisti e il successo è stato deciso in volata, ma in ottica Classifica generale si è materializzato un episodio di grande importanza in occasione del chilometro Red Bull: Primoz Roglic ha sprintato e ha conquistato i due secondi di abbuoni per il terzo Classificato.Il fuoriclasse sloveno ha così potuto allungare nei confronti dei grandi rivali per il Trofeo Senza Fine: 7” sul ceco Mathias Vacek, 14” sullo statunitense Brandon McNulty, 18” sullo spagnolo Juan Ayuso e 27” su Antonio Tiberi. Il danese Mads Pedersen ha difeso la maglia rosa, che dovrà inevitabilmente cedere in occasione delle prime vere salite che verranno affrontate nel corso di questa settimana durante la risalita dello Stivale. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Classifica Giro d’Italia 2025, quarta tappa: Roglic guadagna con gli abbuoni, Tiberi e Pellizzari in top-10

