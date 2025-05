Classifica Assist Serie A 2024 2025 | Lukaku in vetta

Nella stagione 2024/2025 della Serie A, la classifica degli assist si fa avvincente e vede Romelu Lukaku in cima. Scopri con noi, giornata dopo giornata, i migliori rifinitori del campionato italiano, protagonisti che dimostrano come il gioco di squadra sia fondamentale per il successo. I numeri parlano chiaro: anche senza gol, la classe non manca mai.

ClassificaAssistSerie A 20242025: i migliori rifinitori del campionato italiano giornata per giornata Ecco la Classifica degli Assist della Serie A, la graduatoria che immortala i migliori rifinitori del campionato italiano. ClassificaAssistSerie A 20242025: non sono soltanto i bomber a fare la differenza, a decidere le partite rendendosi protagonisti degli episodi cruciali. Ci sono .

Classifica assist Serie A 2024/2025 - 1 ASSIST: Ederson, Samardzic (Atalanta), Beukema, Calabria, Fabbian, Ferguson, Holm, Lucumí, Odgaard (Bologna), Adopo, Deiola, Luvumbo, Makoumbou, Obert, Piccoli ... 🔗lazionews24.com

