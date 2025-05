Clamoroso la Sampdoria che fu di Vialli e Mancini finisce nel baratro | una favola distrutta

La storica Sampdoria, simbolo di successi con Vialli e Mancini, è precipitata nel baratro della retrocessione in Serie C. Per la prima volta in ottant’anni, la squadra blucerchiata vive un'era di profonda crisi, trasformando una favola calcistica in un incubo. Tifosi e appassionati assistono attoniti alla disintegrazione di un sogno che ha fatto la storia del calcio italiano.

Per la prima volta nella storia, i blucerchiati retrocedono in serie C, non era mai accaduto in ottant'anni di storia del club Una favola distrutta. Disintegrata e, soprattutto, sporcata. Per molti tifosi di calcio vedere una società e una squadra gloriosa come la Sampdoria chiudere la sua stagione con la retrocessione in serie C è una stilettata al cuore di chi ancora pensa un po' al romanticismo abbinato al calcio. Un mondo sempre più votato e venduto ai soldi, tanto cinico da vedere affogare nell'inferno la squadra blucerchiata che fu di Vialli e Mancini senza poter fare nulla. Leggendo i vari forum dei tifosi sul web colpiscono le pagine e pagine di sofferenza nel vedere come una squadra di calcio possa esprimere così tanto dolore davanti a una tragedia del pallone.

