Clamoroso in Italia stop ai funerali | sequestrata la salma del sindaco cosa sta succedendo

Clamoroso in Italia: i funerali dell'ex sindaco di Taranto, previsti per oggi alle 16:30, sono stati sospesi. Un imprevisto intervento ha portato al sequestro della salma, lasciando la comunità in stato di shock. Cosa sta succedendo davvero? La città è in attesa di chiarimenti su questa inquietante situazione.

Avrebbero dovuto svolgersi nel pomeriggio di oggi, 13 maggio, i funerali dell’ex primo cittadino tarantino, ma sono stati rinviati a data da destinarsi. La cerimonia funebre era in programma per le 16:30 nella chiesa della Madonna della Fiducia, ma non si è tenuta a causa di un imprevisto intervento dell’autorità giudiziaria.Ad annunciare la sospensione è stato Mario Cito, figlio dell’ex sindaco, con un post sui social: «Duole comunicare che, per motivi indipendenti dalla nostra volontà, i funerali del nostro caro Giancarlo non saranno effettuati nella giornata di martedì. Seguiranno ulteriori indicazioni circa la data». Poche parole che hanno subito acceso l’attenzione mediatica e pubblica.La decisione di rinviare la funzione è arrivata in seguito a una denuncia presentata dalla sorella dell’ex sindaco ai carabinieri. 🔗Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Clamoroso in Italia, stop ai funerali: sequestrata la salma del sindaco, cosa sta succedendo

