Clair Obscur | Expedition 33 la colonna sonora ha realizzato numeri impressionanti in streaming

La colonna sonora di *Clair Obscur: Expedition 33* ha conquistato il mondo, superando i 33 milioni di stream e attirando l'attenzione anche oltre il settore videoludico. Non è solo un accompagnamento al gameplay, ma un elemento fondamentale che arricchisce l'esperienza, rendendo il gioco un fenomeno acclamato da critici e giocatori.

Uno degli elementi più acclamati di ClairObscur: Expedition 33 non è solo il gameplay o la direzione artistica, ma la sua colonnasonora, che sta facendo parlare di sé anche al di fuori del mondo videoludico. Con un risultato sorprendente, la soundtrack ufficiale ha superato 33 milioni di stream, come annunciato con entusiasmo dall'account ufficiale del gioco su X (ex Twitter). Un numero straordinario che testimonia la forza espressiva e il fascino della produzione musicale di questo titolo firmato Sandfall Interactive.La colonnasonora, composta da Lorien Testard e impreziosita dalla collaborazione di Alice Duport-Percier, è una vera e propria opera monumentale: più di 150 tracce per oltre 100 ore di musica, che accompagnano ogni momento dell'avventura con un'intensità emotiva rara. La qualità della composizione ha spinto l'opera fino alla vetta della classifica Billboard dedicata alla musica classica, consolidando la reputazione del titolo anche nel panorama musicale internazionale.

Case e alimentatori MSI regalano Clair Obscur: Expedition 33

MSI annuncia oggi una promozione speciale pensata per tutti gli appassionati di videogiochi: fino al 24 maggio, quanti acquisteranno un alimentatore o un case MSI potranno ricevere un codice per il download di Clair Obscur: Expedition 33, sviluppato da Sandfall Interactive e pubblicato da Kepler Interactive.