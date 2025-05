Cittadinanze italiane false in Campania 8 arresti e un giro di milioni di euro

Un'operazione che ha svelato un vasto giro di false cittadinanze italiane in Campania ha portato all'arresto di otto persone. Mediatori senza scrupoli incassavano somme che variavano tra gli 8mila e i 45mila euro, promettendo di concedere un'identità italiana a chi desiderava ottenerla rapidamente, alimentando un traffico di milioni di euro.

Un giro di milioni di euro, mediatori che per falseCittadinanzeitaliane incassavano somme da capogiro, importi medi di 22mila euro, non meno di 8mila euro e fino a 45mila euro, con l’obiettivo di favorire chi, assai velocemente, voleva dirsi italiano e – questo il dettaglio importante che meriterebbe di essere approfondito – poter circolare . Cittadinanzeitalianefalse, in Campania 8 arresti e un giro di milioni di euro L'Identità. 🔗Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Cittadinanze italiane false, in Campania 8 arresti e un giro di milioni di euro

Ne parlano su altre fonti

False residenze per ottenere la cittadinanza, otto arresti nell’area Nord di Napoli - Otto misure cautelari, tra cui un arresto in carcere e sette ai domiciliari, sono state eseguite dalla Polizia Metropolitana di Napoli nell’ambito della seconda fase di un’indagine coordinata dalla Pr ... 🔗internapoli.it

Napoli, rilasciavano false residenze a Brasiliani per la cittadinanza: altri 8 arresti - Forniti falsi timbri ed effigi dello Stato, utilizzati per falsificare passaporti e dichiarazioni di presenza, nonché certificazioni estere attestanti ... 🔗msn.com

False cittadinanze, arresti nel Napoletano - Vasta operazione della Polizia Metropolitana di Napoli, coordinata dalla Procura di Napoli Nord, per l'esecuzione di 8 ordinanze di custodia cautelare: una in carcere e 7 agli arresti domiciliari, che ... 🔗rainews.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

MSI Black Weeks: fino a 600 euro di sconto su selezione laptop

In occasione delle MSI Black Weeks (dal 16 al 30 Novembre 2020) sono molteplici e allettanti le possibilit? di far proprio uno dei tanti laptop MSI disponibili in quantit? limitata e con sconti fino a 600 euro.