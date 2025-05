Cittadinanza onoraria a Don Ciotti | via libera della Commissione

La Commissione consiliare Affari Istituzionali ha approvato il 12 maggio la proposta di conferimento della Cittadinanza Onoraria a Don Luigi Ciotti, fondatore dell'associazione Libera. Questo riconoscimento rappresenta un significativo passo avanti, consolidando l'impegno della comunità nei confronti della legalità e della giustizia sociale, dopo l'approvazione da parte della Giunta.

Via liberadella Commissione consiliare Affari Istituzionali, nella seduta del 12 maggio, alla proposta di delibera per il conferimento della Cittadinanzaonoraria a Don Luigi Ciotti, fondatore e presidente dell'associazione libera.Un passo importante che segue l'approvazione della Giunta.

