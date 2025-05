Cittadinanza italiana vi sembra normale aspettare 20 anni per averla?

La richiesta di cittadinanza italiana può trasformarsi in un lungo calvario di vent’anni. In vista del referendum dell'8 e 9 giugno, l'attivista Pegah Moshir Pour condivide le sfide e le ingiustizie che affrontano coloro che, dopo anni di permanenza in Italia, si vedono negati i diritti fondamentali di appartenenza e identità.

In vista del referendum dell'8 e 9 giugno, l'attivista Pegah Moshir Pour racconta le difficoltà e gli ostacoli che tante persone che vivono in Italia da anni incontrano per ottenere la Cittadinanza 🔗Leggi su Wired.it © Wired.it - Cittadinanza italiana, vi sembra normale aspettare 20 anni per averla?

