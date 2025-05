Cittadella-Salernitana 0-2 pagelle e highlights | magia Hrustic sorpresa Caligara Simy caparbio

La Salernitana conquista il Tombolato, assicurandosi un posto nei play out contro il Frosinone. In una partita intensa, brillano Hrustic e Caligara, mentre Simy dimostra la sua caparbietà. Scopri tutte le pagelle e gli highlights di un match che ha tenuto i tifosi con il fiato sospeso fino all'ultimo secondo!

I granata sbancano il Tombolato, play out con il Frosinone. Aggrappati alla radiolina fino all’ultimo secondo. Il sospiro di sollievo arriva al triplice fischio dell’arbitro Colombo al Menti di Castellammare di Stabia: blucerchiati in serie C e Salernitana al play out con il Frosinone che usufruirà del miglior piazzamento in classifica grazie al colpo in casa di un Sassuolo già in vacanza ed in vena di regali. Hrustic sblocca il risultato con una punizione da incorniciare. La partita. Marino rivoluziona la squadra rispetto al tonfo del Marassi di Genova e manda in campo Tongya per Verde, Caligara per Soriano, Hrustic per Zuccon e Simy per Cerri. I granata partono bene e si rendono pericolosi con Tongya che viene murato da Capradossi. All’11 la Salernitana sblocca il risultato con un capolavoro di Hrustic su calcio piazzato dal limite. 🔗Leggi su Notizieaudaci.it