Cittadella e Sampdoria per la prima volta in Serie C playout per Frosinone e Salernitana

Nell'epilogo della Serie B, Sampdoria e Cittadella retrocedono in Serie C, mentre Frosinone e Salernitana si preparano a disputare i playout per la permanenza nel campionato. Un finale drammatico che segna un'importante fase di transizione per le squadre coinvolte, con il destino incerto delle due squadre che giocheranno per evitare la retrocessione.

AGI - Sampdoria e Cittadella retrocedono in Serie C insieme al Cosenza, mentre Frosinone (16°) e Salernitana (17°) si giocheranno la permanenza in Serie B nel playout. Sono questi i verdetti della lotta salvezza nell'ultima giornata di Serie B. Per i doriani, che non sono andati oltre lo 0-0 a Castellammare di Stabia, si tratta di un vero e proprio dramma sportivo: nei suoi 79 anni di storia, mai il club era finito così in basso. Chi va ai playoff. Nei piani alti, il Cesena si è assicurato un posto per i playoff che definiranno la terza squadra promossa in Serie A insieme a Sassuolo e Pisa. La formazione romagnola (7°) sfiderà nel turno preliminare il Catanzaro (6°), mentre la Juve Stabia (5°) affronterà il Palermo (8°) con l'obiettivo del pass per le semifinali, dove sono già qualificate Spezia (3°) e Cremonese (4°). 🔗Leggi su Agi.it © Agi.it - Cittadella e Sampdoria (per la prima volta) in Serie C, playout per Frosinone e Salernitana

