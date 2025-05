Città della Scienza festeggia la Giornata Mondiale della Luce

Città della Scienza celebra la Giornata Mondiale della Luce con un programma ricco di eventi coinvolgenti. Le iniziative, realizzate in collaborazione con istituzioni, enti e centri di ricerca di tutta Italia, mirano a sensibilizzare il pubblico sull'importanza della luce nella scienza e nella vita quotidiana. Un'opportunità unica per scoprire, imparare e illuminare il sapere!

In occasione della "GiornataMondialedellaLuce" CittàdellaScienza è protagonista di una serie di iniziative che coinvolgono istituzioni, enti e centri di ricerca di tutta Italia.

