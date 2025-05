Cipre Lab summer fest 2025

Preparati per un'estate indimenticabile! L'associazione culturale "I Sette Nani" presenta il Cipre Lab Summer Fest 2025, dal 28 giugno al 6 luglio. Dal porto del Parco Hayez di Mestre, il Galeone di Cipre Lab ti porta in un'avventura straordinaria ricca di musica, giocoleria e amicizia. Un evento da non perdere!

L’associazione culturale "I Sette Nani" presenta Cipre Lab summerfest2025, dal 28 giugno al 6 luglio. Il Galeone di Cipre Lab salperà con un carico pieno di musica, giocoleria, divertimento e di amicizia dal porto del Parco Hayez di Mestre. Un'avventura esotica, scatenata, godereccia, festosa. 🔗Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Cipre Lab summer fest 2025

Le notizie più recenti da fonti esterne

CIPRE LAB SUMMER FEST 2014 - Fuoriclasse non si diventa. Si nasce. E loro son nati così, svezzati a biscotti e sei corde, tempi dispari e ad libitum fino alla nausea. Cosa chiedere di più alla CAGNA ... 🔗rockit.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Out for Summer Radio 76 è il nuovo brano della band pop punk!

Radio 76 è il nuovo singolo degli Out For Summer uscito il 27 Novembre sotto etichetta Be Next Music e distribuzione Sony Music Italy.