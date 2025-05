Cinque nuovi primari per i servizi dell’Azienda USL

L'Azienda USL di Modena continua a potenziare le sue reti di assistenza con la nomina di cinque nuovi primari. Questi professionisti guideranno i principali servizi a valenza provinciale, contribuendo così a migliorare la qualità dell'assistenza e della cura per la comunità. La Direzione Generale dell'Ausl si impegna a garantire un servizio sempre più efficace e innovativo.

Prosegue il lavoro di rafforzamento delle reti di assistenza e cura, con la definizione dei vertici di alcune dei principali servizidell’Azienda USL di Modena a valenza provinciale.Negli ultimi mesi sono stati infatti nominati dalla Direzione Generale dell’Ausl Cinquenuovi Direttori. 🔗Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Cinque nuovi primari per i servizi dell’Azienda USL

