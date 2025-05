Cinghiale nel parco del Mensola Aveva i cuccioli ha attaccato me e la mia cagnolina

Un tranquillo pomeriggio al parco del Mensola si è trasformato in un incubo per una padrona e la sua cagnolina. A Firenze, il 13 maggio 2025, un incontro ravvicinato con una cinghiala con i suoi cuccioli ha messo a rischio la loro sicurezza, trasformando una passeggiata nel verde in un'esperienza angosciante.

Firenze, 13 maggio 2025 – "Ci è andata bene”. Un sospiro di sollievo dopo attimi di paura vissuti nel parco del Mensola uno dei polmoni verdi più frequentati di Firenze. Un tranquillo martedì pomeriggio è diventato un incubo per una cagnolina e la sua padrona attaccate da un’esemplare femmina di Cinghiale con i suoi cuccioli. Una manciata di secondi lunghissimi, in cui è difficile mantenere i nervi saldi. “E non è la prima volta che accade – spiega la signora – domenica scorsa purtroppo un cagnolino è rimasto ferito”. Il parco, frequentatissimo anche da famiglie con bambini e tanti sportivi, sembra proprio essere diventato casa per gli ungulati in questione. “Il consiglio è quello di mantenere sempre la via dei sentieri e non addentrarsi al di fuori. Ovviamente con il cane a guinzaglio”. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cinghiale nel parco del Mensola. “Aveva i cuccioli, ha attaccato me e la mia cagnolina”

Su questo argomento da altre fonti

Cinghiale nel parco del Mensola. “Aveva i cuccioli, ha attaccato me e la mia cagnolina” - Un altro cagnolino è rimasto ferito nell’attacco dell’ungulato. “Mantenere sempre la via dei sentieri e i cani a guinzaglio” ... 🔗msn.com

Nasce il parco del Mensola - Un intervento da oltre 11milioni di euro per realizzare un parco di venti ettari da Settignano a Rovezzano, collegando l’abitato di Ponte a Mensola con le sponde dell’Arno attraverso un ... 🔗nove.firenze.it

Parco del Mensola, degrado e pericoli - “L’allora Assessore all’ambiente Andrea Giorgio sul Parco del Mensola: “Area sempre più curata e vivibile per i cittadini”. Correva l’anno 2023, più precisamente il 1° aprile 2023 e ... 🔗nove.firenze.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Costruisci il parco di divertimento con Park Beyond!

Scopri il nuovo trailer diPark Beyond con protagonisti i personaggi della campagna, impegnati a trasformare in realtà le loro idee più folli e a fornire maggiori informazioni sulla costruzione modulare e l'ampia personalizzazione del gioco, che consentiranno a chiunque di creare un parco davvero personalizzato.