Cinema e teatro sostenibili | un’estate in giro per i festival che rispettano l’ambiente Ecco una guida

Scopri i festival italiani che abbracciano la sostenibilità e l'accessibilità in un'estate all'insegna del cinema e del teatro eco-friendly. Grazie alla guida "In giro per festival" di Giulia, esplorerai eventi culturali vitali e in crescita, dove l'ambiente è al centro di ogni iniziativa. Preparati per un'avventura culturale responsabile e coinvolgente!

Sono vitali e in continua crescita. E mettono sempre più al centro del loro interesse e organizzazione i principi della sostenibilità e dell’accessibilità. Sono i festival italiani, che secondo la nuova edizione della guida In giro per festival. guida nomade agli eventi culturali, scritta da Giulia Alonzo e Oliviero Ponte Di Pino (in collaborazione con Trova festival, Altreconomia editore), sono oggi più di 2.200 su tutto il territorio nazionale. “Un’offerta impressionante, soprattutto in un paese come il nostro, che ha consumi culturali inferiori alla media europea”, scrivono gli autori.I festival consentono di approfondire la cultura, fare esperienze, conoscere nuove realtà, sono occasioni di incontro e crescita per la comunità, oltre che di promozione del turismo, anche se loro sostenibilità resta ancora una sfida crescente. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Cinema e teatro sostenibili: un’estate in giro per i festival che rispettano l’ambiente. Ecco una guida

