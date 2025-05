Cinema | Depardieu condannato a 18 mesi L’accusa | aggressione sessuale a due donne L’avvocato | faremo l’appello

Il celebre attore francese Gérard Depardieu è stato condannato a 18 mesi di carcere con la condizionale per aggressione sessuale nei confronti di due donne. La sentenza del tribunale di Parigi, legata a eventi del 2021, ha sollevato scalpore, ma il legale dell'attore ha annunciato che presenteranno appello contro la decisione.

Il tribunale della capitale francese ha condannato Gérard Depardieu a 18 mesi di carcere con la condizionale per aggressioni sessuali. L'attore francese di 76 anni è stato ritenuto colpevole per fatti risalenti ad un set del 2021, per almeno una delle due donne che lo hanno accusato di abusiL'articolo Cinema: Depardieucondannato a 18 mesi. L’accusa: aggressionesessuale a due donne. L’avvocato: faremol’appello proviene da Firenze Post. 🔗Leggi su .com © .com - Cinema: Depardieu condannato a 18 mesi. L’accusa: aggressione sessuale a due donne. L’avvocato: faremo l’appello

Approfondimenti da altre fonti

Gerard Depardieu condannato a 18 mesi per violenza sessuale - AGI - Diciotto mesi di reclusione con sospensione condizionale della pena. È questo il verdetto emesso dal tribunale di Parigi nei confronti della leggenda del cinema francese, Gerard Depardieu, giudi ... 🔗msn.com

Condannato Gérard Depardieu: 18 mesi per violenza sessuale. Crolla un’icona del cinema francese - 18 mesi di carcere con pena sospesa per l’attore: l’accusa chiede anche terapia obbligatoria, ineleggibilità e iscrizione al registro dei condannati per reati sessuali Violenza sessuale sul set: Gérar ... 🔗msn.com

Depardieu, chi è l'attore francese condannato per abusi sessuali: tutte le donne della sua vita e il figlio morto di polmonite - Gérard Depardieu, 76 anni, è stato condannato a 18 mesi di carcere, con sospensione condizionale della pena, per violenza sessuale su due donne durante le riprese del film Les ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Napoli: Finisce in carcere dopo 21 anni. Condannato a 11 anni

Finisce in carcere 21 anni dopo per reati commessi nel 1999.Giuseppe, 47enne di Napoli è finito in carcere a Poggioreale.