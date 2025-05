Cinema attori vs Giuli La lettera-appello diventa un caso politico

Nel mondo del cinema, una lettera-appello firmata da oltre centodieci attori e registi si trasforma in un caso politico. L'AGI mette in luce la crisi del settore, denunciando l'incertezza normativa e i ritardi legati alla riforma del tax credit, enfatizzando l'urgenza di un'intervento governativo per salvaguardare un'industria in difficoltà.

AGI - "L'incertezza normativa e i ritardi, generati in primis dall'operato del governo nella gestione della riforma del tax credit hanno causato una crisi di sistema". Il Cinema è "indubbiamente in crisi". La lettera-appello indirizzata da un centinaio tra attori e registi, al ministro della Cultura, Alessandro Giuli - e ai suoi sottosegretari Lucia Borgonzoni e Gianmarco Mazzi - diventa un 'caso' politico. Con Fratelli d'Italia che difende l'operato dell'esecutivo e il Pd che si schiera invece con i firmatari della missiva. Nel testo - siglato tra gli altri da Nanni Moretti, Paolo Sorrentino, Gianni Amelio, Luca Zingaretti (solo per citarne alcuni) - si chiede al governo di "fermare le polemiche pretestuose e gli attacchi inaccettabili a chi democraticamente ha mosso critiche all'operato del ministero, come il nostro collega Elio Germano e la nostra collega Geppi Cucciari, ai quali va tutta la nostra solidarietà" e si sollecita un incontro tra il ministro e le associazioni del settore. 🔗Leggi su Agi.it © Agi.it - Cinema, attori vs. Giuli. La lettera-appello diventa un caso politico

