Cinema attori vs Giuli La lettera-appello diventa un caso politico

La crisi del cinema italiano si aggrava, con un centinaio di attori e registi che denunciano l'incertezza normativa e i ritardi nella riforma del tax credit. La lettera-appello al ministro della Cultura diventa un caso politico, evidenziando come l'attuale situazione metta a rischio l'intero sistema cinematografico.

AGI - "L' incertezza normativa e i ritardi, generati in primis dall'operato del governo nella gestione della riforma del tax credit hanno causato una crisi di sistema ". Il cinema è "indubbiamente in crisi ". La lettera-appello indirizzata da un centinaio tra attori e registi, al ministro della Cultura, Alessandro Giuli - e ai suoi sottosegretari Lucia Borgonzoni e Gianmarco Mazzi - diventa un 'caso' politico. Con Fratelli d'Italia che difende l'operato dell'esecutivo e il Pd che si schiera invece con i firmatari della missiva. Nel testo - siglato tra gli altri da Nanni Moretti, Paolo Sorrentino, Gianni Amelio, Luca Zingaretti (solo per citarne alcuni) - si chiede al governo di "fermare le polemiche pretestuose e gli attacchi inaccettabili a chi democraticamente ha mosso critiche all'operato del ministero, come il nostro collega Elio Germano e la nostra collega Geppi Cucciari, ai quali va tutta la nostra solidarietà " e si sollecita un incontro tra il ministro e le associazioni del settore.