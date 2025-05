Cina | elementi nazionali sempre piu’ diffusi in Paesi di America Latina

Negli ultimi anni, la cultura cinese sta permeando sempre più i paesi dell'America Latina. Un esempio significativo è il Festival culturale del Capodanno cinese, che ha attirato l'attenzione a Città del Messico. Il crescente scambio e cooperazione tra Cina e America Latina contribuiscono a una maggiore visibilità degli elementi nazionali cinesi in questa vibrante regione.

Una ragazza si esibisce durante la terza edizione del Festival culturale del Capodanno cinese presso il Centro nazionale per le arti (CENART) di Citta' del Messico, capitale del Messico, il 3 febbraio 2024. Con l'intensificarsi degli scambi e della cooperazione tra la Cina e i Paesi dell'AmericaLatina, elementinazionali come ristoranti cinesi, automobili di fabbricazione cinese e treni della metropolitana costruiti in Cina, nonche' vari simboli culturali cinesi nelle strade, stanno gradualmente diventando piu' presenti nella vita quotidiana dei locali, trasformando in realta' la visione di un approfondimento delle interazioni tra la Cina e i Paesi dell'AmericaLatina. Dei visitatori osservano i veicoli elettrici BYD a Salvador, capoluogo di Bahia, in Brasile, il 4 luglio 2023.

