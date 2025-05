Cina | Dazi irragionevoli sul fentanyl basta dare a noi la colpa

Pechino ha chiesto agli Stati Uniti di non addossarle la colpa per la crisi legata al fentanyl, un potente oppioide sintetico, dopo la recente tregua commerciale. La Cina sottolinea la necessità di un dialogo costruttivo, chiedendo di evitare dazi irragionevoli e raccogliendo l'appello a collaborare nella lotta contro l'abuso di sostanze.

Pechino, 13 mag. (askanews) - Dopo l'accordo di tregua temporanea nella guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina, Pechino ha chiesto a Washington di smettere di "darle la colpa" per la questione del fentanyl - il potentissimo oppiaceo di sintesi prescritto come antidolorifico ma usato anche come droga che ha provocato centinaia di migliaia di morti per overdose negli Usa nell'ultimo quindicennio - e ha criticato gli "irragionevoli" Dazi imposti dagli Usa in nome di questa controversia bilaterale. Il portavoce del ministero cinese degli Esteri, Lin Jian: "Gli Stati Uniti hanno ignorato la buona volontà della Cina e imposto Daziirragionevoli sul fentanyl, il che ha seriamente compromesso il dialogo e la cooperazione Cina-USA nella lotta alla droga e ha seriamente danneggiato gli interessi della Cina.