Cina | commemora con emblema 80mo anniversario vittoria in guerra contro aggressione giapponese

La Cina celebra l'80° anniversario della vittoria nella Guerra di resistenza contro l'aggressione giapponese con la presentazione di un emblema commemorativo. L'iniziativa, annunciata dall'Ufficio informazioni del Consiglio di Stato, sottolinea l'importanza storica di questo traguardo nella lotta contro il fascismo e l'eroismo del popolo cinese.

L’Ufficio informazioni del Consiglio di Stato della Cina oggi ha presentato un emblema per commemorare l’80moanniversario della vittoria nella guerra di resistenza del popolo cinese contro l’aggressionegiapponese e nella guerra mondiale antifascista. Agenzia Xinhua 🔗Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: commemora con emblema 80mo anniversario vittoria in guerra contro aggressione giapponese

