Cina-Brasile | sostengono Russia e Ucraina in avvio di dialogo diretto

Cina e Brasile annunciano un passo significativo verso la risoluzione della crisi ucraina, promuovendo un dialogo diretto tra Russia e Ucraina. Durante un incontro a Pechino, i leader Xi Jinping e Luiz Inácio Lula da Silva hanno concordato di intensificare la comunicazione e il coordinamento, sottolineando l'importanza di una soluzione pacifica e collaborativa.

La Cina e il Brasile oggi hanno concordato di migliorare la comunicazione e il coordinamento sulla crisi Ucraina e di sostenere la Russia e l'Ucraina nell'avvio di un dialogodiretto. Il presidente cinese Xi Jinping oggi ha incontrato a Pechino il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva, in visita di Stato in Cina. Durante i loro colloqui, i due capi di Stato hanno scambiato opinioni sulla crisi Ucraina. Hanno convenuto che la Cina e il Brasile, in quanto forza progressista amante della pace, dovrebbero migliorare la comunicazione e il coordinamento, dare pieno spazio al ruolo del Gruppo di Amici per la pace, sostenere la Russia e l'Ucraina nell'avviare un dialogodiretto e collaborare con i Paesi del Sud globale per continuare a svolgere un ruolo costruttivo nella risoluzione della crisi.

