Cimitero degli orrori di San Martino condanne e assoluzioni

Dopo sette anni di indagini, il processo “Cimitero degli orrori” ha concluso il suo corso, rivelando una macabra vicenda di profanazioni e speculazioni al cimitero dei Benedettini di San Martino delle Scale. Sette condanne e sei assoluzioni sanciscono un capitolo inquietante, rivelando il lato oscuro di un luogo di riposo eterno trasformato in un mercato indegno.

Sette condanne e sei assoluzioni. Si è concluso dopo sette anni il processo per gli orrori perpetrati al Cimitero dei Benedettini di San Martino delle Scale, dove tombe venivano profanate e resti mortali dispersi per liberare spazi e lucrare sulla loro rivendita. L'operazione "Cimiterodegliorrori", condotta dai Carabinieri di Monreale nel maggio 2018, aveva

