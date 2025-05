Ciclisti e pedoni sul Naviglio | Auto bloccate

Con l'arrivo della bella stagione, la strada alzaia del Naviglio Grande si anima di ciclisti e pedoni. Ma al ponte di Castelletto di Cuggiono, la situazione è caotica: auto bloccate, code interminabili e pericoli in agguato. Il semaforo verde dura poco, mentre famiglie e amanti della natura si affollano, creando tensioni e complicazioni.

La bella stagione è arrivata e la strada alzaia del Naviglio Grande si riempie di Ciclisti e pedoni. Al ponte di Castelletto di Cuggiono è il caos: lunghe code e rischi per tutti. Il semaforo verde dura pochissimo e i pedoni sostano spesso con i cani, così come Ciclisti e mamme con il passeggino. Un ingorgo che ha generato le lamentele delle attività commerciali verso il fiume Ticino. "Domenica sono rimasto incolonnato per mezz’ora – ha commentato Andrea Azzimonti che vive in riva al Ticino – il problema riguarda, soprattutto, le tante attività che lavorano parecchio nei fine settimana. In Auto è praticamente impossibile oltrepassare il ponte e questa è l’unica strada che abbiamo". Visitatori, gitanti, turisti della domenica arrivano anche da lontano per trascorrere qualche ora al Ticino. 🔗Leggi su Ilgiorno.it