CICLISMO – Gian Luca Giardini | sarà battaglia al Giro tra Ayuso e Roglic?

In questa nuova puntata di FOCUS – CICLISMO, Alice Liverani intervista GianLucaGiardini per analizzare le prime impressioni su questo Giro d’Italia 2025. Si parte da una novità assoluta: la prima tappa in Albania. Ora che il Giro entra finalmente in Italia, ci chiediamo: sarà una sfida a due tra Juan Ayuso e Primož Rogli?? Spazio anche agli italiani, ai giovani in rampa di lancio e a Lorenzo Fortunato, già in evidenza con la maglia del Gran Premio della Montagna. ? Cosa ci aspetta nelle prossime tappe fino a venerdì? Chi può puntare alla classifica generale? Un’analisi lucida, condita da qualche provocazione, per entrare nel vivo del Giro d’Italia. Lascia un commento con il tuo favorito per la Maglia Rosa! 🔗Leggi su Oasport.it