Cibo vino e degustazioni | torna lo Slow Food Day

Il 18 maggio 2025, lo Slow Food Day torna a celebrare la cultura gastronomica e vinicola italiana. In tutta Italia, associazioni e Comunità Slow Food daranno vita a eventi nelle piazze e nei locali, promuovendo il piacere di gustare cibo di qualità. Scopri gli imperdibili appuntamenti nel novarese e nel VCO!

Domenica 18 maggio 2025 torna lo Slow Food Day, la festa della rete di Slow Food in tutta Italia. Un giorno in cui le associazioni territoriali e regionali e le Comunità Slow Food italiane organizzano eventi nelle piazze e nei locali. Ecco gli appuntamenti dei novarese e Vco Novara Il. 🔗Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Cibo, vino e degustazioni: torna lo Slow Food Day

Altre fonti ne stanno dando notizia

Vino e cucina del territorio, torna Cantine Gourmet a Cogne

Da ansa.it: Un weekend enogastronomico che celebra l'eccellenza vitivinicola e culinaria valdostana: dal 6 all'8 giugno torna l'appuntamento con Cantine Gourmet a Cogne, dedicato agli appassionati del buon vino e ...

Torna Cantine Aperte, 24 e 25 maggio iniziative in tutta Italia

msn.com scrive: Torna Cantine Aperte, l'evento del Movimento Turismo del Vino (Mtv) in programma sabato 24 e domenica 25 maggio che prevede iniziative in tutta Italia. (ANSA) ...

Torna la Fiera del Vino, dal 23 al 26 maggio a Polpenazze

Riporta elivebrescia.tv: Ormai è alle porte l’attesissima 73esima edizione di uno degli appuntamenti più amati dagli appassionati di vini e non solo: dal 23 al 26 maggio torna la Fiera del Vino di Polpenazze del Garda. Un eve ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Sous Vide Roner Cucina Professionale Slow Cooker Circolatore Termico - 35% Sconti e Offerte

Sous Vide Roner Cucina Professionale Slow Cooker Circolatore Termico, Termo Circolatore a Immersione per Cottura a Bassa Temperatura 1000W Circolatore di Immersione con Ricettario: Amazon.