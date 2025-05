Cibi ultra-processati quali sono e perché danneggiano la salute

I cibi ultraprocessati, tra cui bevande zuccherate, patatine e biscotti, sono sempre più presenti nella dieta moderna. Tuttavia, numerosi studi, come quello condotto dalla Sun Yat-sen University di Guangzhou, evidenziano come il loro consumo sia legato a effetti deleteri sulla salute, sollevando interrogativi sulla qualità della nostra alimentazione.

AGI - Il consumo di alimenti ultra-processati, come bevande zuccherate, patatine e biscotti confezionati, è associato a una serie di effetti negativi sulla salute. A ribadirlo uno studio, presentato dagli scienziati della Sun Yat-sen University di Guangzhou, durante l'incontro dell'American College of Cardiology 2025, che si terrà a Singapore. Il team, guidato da Xiao Liu, ha valutato il rischio di eventi cardiovascolari, ipertensione, cancro, malattie digestive e mortalità in relazione all'alimentazione basata su alimenti ultra-processati. Stando a quanto emerge dall'indagine, il pericolo di conseguenze negative aumenta significativamente ogni 100 grammi di alimenti ultra-processati al giorno. "Questi Cibi - afferma Liu - sono caratterizzati da un elevato contenuto di zuccheri, sale e altri componenti non nutritivi. 🔗Leggi su Agi.it