ci sono quelli che si sognano rivoluzionari ma sono riluttanti a riconoscere una rivoluzione

Ieri sono venuto a Verona. Venivo da Milano, in pieno giorno, e il breve viaggio in treno offre la vista, e ancor più l’immaginazione, del lago di Garda. Ero scalzo in albergo da tre quarti d’ora quando una mail di Trenitalia mi ha comunicato che il mio treno Frecciarossa ecc. era in ritardo di 9 minuti, cordiali saluti. Non era utile, ma come le cose superflue, Mozart per esempio, aveva qualcosa di energico. sono venuto a Verona per la terza edizione di un festival intitolato “Verona Èuropa” – naturalmente la E con l’accento non è lì per sbaglio. Il tema mio e dei miei brillanti ospiti, Olivia Guaraldo e Giacomo Mormino, era l’Europa vista da Maidan 2014. Maidan, ormai lo sappiamo, vuol dire piazza. Quella piazza di Kyiv lo è diventata per antonomasia: la piazza di una rivoluzione. L’occasione, la traduzione italiana del libro di Marci Shore, “La notte ucraina. 🔗Leggi su Ilfoglio.it