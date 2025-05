Ci ha lasciati Lutto in Rai l’annuncio commosso di Eleonora Daniele in diretta

Oggi, martedì 13 maggio, Eleonora Daniele ha interrotto il consueto percorso di "Storie Italiane" per condividere un commovente annuncio di lutto. In diretta, la conduttrice ha espresso il suo cordoglio, spostando l'attenzione dai fatti di cronaca per rendere omaggio a una persona che ha lasciato un segno profondo.

Come sempre a Storie Italiane EleonoraDaniele ha dedicato ampio spazio ai principali fatti di cronaca. Ma nella puntata di oggi, martedì 13 maggio, prima di congedarsi dal pubblico e dare appuntamento al giorno successivo, la conduttrice ha cambiato tono, lasciando per un momento l’attualità per condividere una notizia personale e toccante.“Adesso permettetemi di chiudere con una notizia e un saluto a tutta la famiglia di Paris Taglioni”, ha detto con voce commossa rivolgendosi direttamente agli spettatori di Rai Uno. La giornalista ha poi voluto rendere omaggio alla figura di Taglioni, ricordando il suo lungo e prezioso lavoro dietro le quinte di molti programmi, incluso il suo. “Era un capo operaio del reparto luci qui a Saxa Rubra. Abbiamo lavorato tanti anni insieme”, ha spiegato. 🔗Leggi su Caffeinamagazine.it

