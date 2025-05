Choc Juventus | Francesco Calvo si dimette a sorpresa andrà all’Aston Villa Cosa cambia

La Juventus è scossa da una clamorosa notizia: Francesco Calvo, direttore sportivo, si dimette a sorpresa per trasferirsi all'Aston Villa. Mentre la squadra si lecca le ferite dopo la sconfitta contro la Roma, questo avvenimento potrebbe segnare un cambiamento significativo per il futuro bianconero. Cosa significa questa decisione per il club?

La sconfitta della Roma non basta a sollevare il morale in casa Juventus, perché pochi minuti dopo il triplice fischio della gara di Bergamo arriva una notizia destinata a scuotere l’intero ambiente bianconero: FrancescoCalvo lascerà il club al termine della stagione. Un colpo di scena che potrebbe dare il via a un cambiamento profondo, se non addirittura a una vera e propria rivoluzione ai vertici della società. Il tutto, a sole due giornate dalla fine del campionato, con la qualificazione alla Champions League ancora in bilico e lo sponsor di maglia per la prossima stagione ancora da ufficializzare, forse in vista del Mondiale per Club.Calvo, che aveva già lavorato alla Juventus tra il 2011 e il 2014, era tornato nel club il primo aprile 2022 in qualità di Chief of Staff. Il 22 gennaio 2023 aveva poi assunto il ruolo di Chief Football Officer, rispondendo al Chief Executive Officer, fino a diventare, più recentemente, Managing Director Revenue & Football Development. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it